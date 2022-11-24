Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану в матче ЧМ-2022

Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 3:2. Встреча прошла в Дохе на «Стэдиум 974».
На 65-й минуте счёт открыл капитан и нападающий португальцев Криштиану Роналду. 37-летний форвард реализовал пенальти, заработанный им же. Через восемь минут Гана забила ответный мяч, его автором стал форвард Андре Айю.
Вперёд португальцев снова на 78-й минуте вывел нападающий Жоау Феликс. Ещё через две минуты вышедший на поле Рафаэл Леау увеличил преимущество Португалии. На 89-й минуте Гана сумела отыграть один мяч, его автором стал форвард Осман Букари.
Ранее в группе H свой матч провели сборные Уругвая и Южной Кореи (0:0). В следующем туре Португалия сыграет с уругвайцами, а Гана — с корейцами (28 ноября).
- 24 ноября 2022
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