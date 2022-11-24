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Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану в матче ЧМ-2022

Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану в матче ЧМ-2022
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Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 3:2. Встреча прошла в Дохе на «Стэдиум 974».

На 65-й минуте счёт открыл капитан и нападающий португальцев Криштиану Роналду. 37-летний форвард реализовал пенальти, заработанный им же. Через восемь минут Гана забила ответный мяч, его автором стал форвард Андре Айю.

Вперёд португальцев снова на 78-й минуте вывел нападающий Жоау Феликс. Ещё через две минуты вышедший на поле Рафаэл Леау увеличил преимущество Португалии. На 89-й минуте Гана сумела отыграть один мяч, его автором стал форвард Осман Букари.

Ранее в группе H свой матч провели сборные Уругвая и Южной Кореи (0:0). В следующем туре Португалия сыграет с уругвайцами, а Гана — с корейцами (28 ноября).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа H. 1-й тур
24 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Португалия
Окончен
3 : 2
Гана
1:0 Роналду – 65' (пен)   1:1 Айю – 73'   2:1 Феликс – 78'   3:1 Леау – 80'   3:2 Букари – 89'
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