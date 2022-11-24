Канчельскис: Слуцкий красиво вешает лапшу на уши. Возьмут в РПЛ, если расскажет сказки

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис предположил, что бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, который недавно покинул пост главного тренера казанского клуба, может возглавить клубы Российской Премьер-Лиги.

«Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши. Если руководителям такое понравится, то всё возможно. Как говорится: «Красиво поёт, красиво шьёт». У Слуцкого не было результата ни в одной команде, кроме ЦСКА. Любой тренер в ЦСКА может дать результат. Во времена Слуцкого там была вся сборная России.



Возьмут в РПЛ, если расскажет сказки. У нас руководители такие: нужно красиво дуть в уши — и всё. Слуцкий это умеет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.