Забивший в ворота Португалии Букари отпраздновал гол в стиле Роналду
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В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. На 89-й минуте нападающий сборной Ганы Осман Букари сократил отставание своей команды, сделав счёт 3:2.
В эпизоде с голом Баба Абдул-Рахман от левого края штрафной исполнил расчётливый заброс к линии вратарской, откуда Букари без помех головой переправил мяч в сетку ворот.
После этого он отпраздновал гол в стиле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня тоже отметился забитым голом. Португальский форвард реализовал пенальти, открыв счёт в матче.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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