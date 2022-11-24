Забивший в ворота Португалии Букари отпраздновал гол в стиле Роналду

В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. На 89-й минуте нападающий сборной Ганы Осман Букари сократил отставание своей команды, сделав счёт 3:2.

В эпизоде с голом Баба Абдул-Рахман от левого края штрафной исполнил расчётливый заброс к линии вратарской, откуда Букари без помех головой переправил мяч в сетку ворот.

После этого он отпраздновал гол в стиле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня тоже отметился забитым голом. Португальский форвард реализовал пенальти, открыв счёт в матче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.