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Бразилия — Сербия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Бразилия — Сербия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Сегодня, 24 ноября, состоится заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Бразилии и Сербии. Команды встретятся на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Алирезы Фагани прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Бразилия: Алисон – Данило, Маркиньос, Т. Силва, Сандро – Каземиро, Пакета — Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

Сербия: В. Милинкович-Савич — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Младенович — Тадич, Митрович.

Бразилия и Сербия выступают на чемпионате мира в группе G. Помимо них, в квартете также находятся сборные Швейцарии и Камеруна, которые ранее уже сыграли свою встречу – матч завершился со счётом 1:0 в пользу европейской команды.

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