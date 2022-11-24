Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Гана

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Португалии не без труда обыграла команду Ганы. Лучшим игроком встречи был признан нападающий Криштиану Роналду, который открыл счёт на 65-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

Стоит отметить, что Роналду стал первым футболистом в истории футбола, который сумел отличиться на пяти чемпионатах мира подряд. Всего португалец принял участие в 10 крупных турнирах своей сборной подряд.

Португалия обыграла Гану со счётом 3:2. В составе европейской сборной, помимо Роналду, отличились Жоау Феликс и Рафаэл Леау, а за африканскую команды голы забили Андре Айю и Осман Букари.

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