Кошта на 100-й минуте игры совершил ошибку, из-за которой Португалия могла упустить победу

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 3:2. Встреча прошла в Дохе на «Стэдиум 974».



В концовке игры на 10-й компенсированной минуте голкипер португальцев Диогу Кошта совершил ошибку, которая могла стоить команде победы. Он не увидел, что сзади него остался футболист сборной Ганы Иньяки Уильямс, и опустил мяч на землю. После этого игрок ганской команды обокрал Кошту, но не сумел забить гол.

В прошедшей встрече у Португалии отличились Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У Ганы голами отметились Андре Айю и Осман Букари.



В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гана — с Южной Кореей (обе игры — 28 ноября).