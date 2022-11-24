Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кошта на 100-й минуте игры совершил ошибку, из-за которой Португалия могла упустить победу

Кошта на 100-й минуте игры совершил ошибку, из-за которой Португалия могла упустить победу
Комментарии

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 3:2. Встреча прошла в Дохе на «Стэдиум 974».

В концовке игры на 10-й компенсированной минуте голкипер португальцев Диогу Кошта совершил ошибку, которая могла стоить команде победы. Он не увидел, что сзади него остался футболист сборной Ганы Иньяки Уильямс, и опустил мяч на землю. После этого игрок ганской команды обокрал Кошту, но не сумел забить гол.

В прошедшей встрече у Португалии отличились Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У Ганы голами отметились Андре Айю и Осман Букари.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гана — с Южной Кореей (обе игры — 28 ноября).

Долгожданный матч любимой команды россиян на ЧМ! Справятся ли сербы с Неймаром? LIVE Долгожданный матч любимой команды россиян на ЧМ! Справятся ли сербы с Неймаром? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022