Роналду — самый молодой и самый возрастной автор голов Португалии на чемпионатах мира

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал автором забитого гола в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Ганы (3:2).



37-летний форвард – одновременно самый молодой и самый возрастной автор голов Португалии на чемпионатах мира. Подобным достижением отметились ещё два игрока в истории: Ивица Олич (Хорватия) и Микаэль Лаудруп (Дания).



Первый гол за португальцев Роналду забил 12 июня 2004 года в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Греции (1:2). На тот момент форварду было 19 лет и 128 дней. В сегодняшней встрече Роналду забил с пенальти в возрасте 37 лет и 292 дней.



В следующем туре ЧМ-2022 португальцы сыграют с командой Уругвая (28 ноября, 22:00 мск).

Болельщиков сборной Ганы разгоняют собаками: