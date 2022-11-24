Роналду — самый молодой и самый возрастной автор голов Португалии на чемпионатах мира

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал автором забитого гола в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Ганы (3:2).
37-летний форвард – одновременно самый молодой и самый возрастной автор голов Португалии на чемпионатах мира. Подобным достижением отметились ещё два игрока в истории: Ивица Олич (Хорватия) и Микаэль Лаудруп (Дания).
Первый гол за португальцев Роналду забил 12 июня 2004 года в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Греции (1:2). На тот момент форварду было 19 лет и 128 дней. В сегодняшней встрече Роналду забил с пенальти в возрасте 37 лет и 292 дней.
В следующем туре ЧМ-2022 португальцы сыграют с командой Уругвая (28 ноября, 22:00 мск).
Болельщиков сборной Ганы разгоняют собаками:
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