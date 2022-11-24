Билялетдинов: Роналду — великий. Даже без рекорда, что первым в истории забил на пяти ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о рекорде нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Форвард стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

«Криштиану Роналду — великий. Даже без рекорда, что первым в истории забил на пяти чемпионатах мира», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее форвард отмечался забитыми мячами на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Португалец установил мировой рекорд по этому показателю. Отметим, что сейчас он находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

На стадионе «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: