Каземиро: мне повезло, что я могу представлять Бразилию на чемпионате мира

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился воспоминаниями об игре сборной Бразилии, а также рассказал, какие ощущения испытывает, представляя свою страну на чемпионате мира.
«Первый чемпионат мира, который я помню, был тот, который выиграла Бразилия в 2002 году. Турнир проходил в Японии и [Южной] Корее, была стадия плей-офф. Я вставал в три часа ночи у себя дома в Бразилии, чтобы посмотреть матчи, и мы тогда выиграли мундиаль. Так что это прекрасное воспоминание, которое осталось в памяти до сих пор.
Широко признано, что это самое важное соревнование в мире. Все просто бросают то, что они делают, чтобы посмотреть матчи, особенно те, в которых участвует Бразилия. Действительно важно иметь возможность подарить нашим родным радость и счастье от победы на чемпионате мира, потому что мы знаем, что в Бразилии так много страсти к футболу.
В мире и в стране всегда есть различия во всём, но футбол в Бразилии — это когда все объединяются вместе. Поэтому, без сомнения, это в первую очередь привилегия, и мне очень повезло, что я могу представлять свою страну на чемпионате мира. Я осознаю, насколько важно представлять её не только на мундиале, но и всякий раз, когда играю за сборную», — приводит слова Каземиро официальный сайт «красных дьяволов».
Сербский мальчик предсказал разгромное поражение Бразилии:
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