Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Феликс: играть с Роналду — мечта. С самого детства хотел быть с ним в сборной Португалии

Феликс: играть с Роналду — мечта. С самого детства хотел быть с ним в сборной Португалии
Комментарии

Нападающий сборной Португалии по футболу Жоау Феликс прокомментировал игру с Криштиану Роналду в первом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Ганы (3:2).

«Играть с Роналду — мечта. С самого детства я этого хотел, а особенно быть с ним в сборной. Моя мечта сбылась, и это невероятно», — передаёт слова Феликса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В прошедшей встрече Феликс и Роналду забили по одному голу. 23-летний форвард отличился на 78-й минуте, пробив в дальний угол ворот Ганы после прохода в штрафную. Роналду забил свой мяч на 65-й минуте, реализовав пенальти, который заработал он сам.

В следующем матче подопечные Фернанду Сантуша сыграют с командой Уругвая (28 ноября, 22:00 мск).

Роналду был в ужасе! Португалии дико повезло в лучшем матче чемпионата мира Роналду был в ужасе! Португалии дико повезло в лучшем матче чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022