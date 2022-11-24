Феликс: играть с Роналду — мечта. С самого детства хотел быть с ним в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии по футболу Жоау Феликс прокомментировал игру с Криштиану Роналду в первом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Ганы (3:2).



«Играть с Роналду — мечта. С самого детства я этого хотел, а особенно быть с ним в сборной. Моя мечта сбылась, и это невероятно», — передаёт слова Феликса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В прошедшей встрече Феликс и Роналду забили по одному голу. 23-летний форвард отличился на 78-й минуте, пробив в дальний угол ворот Ганы после прохода в штрафную. Роналду забил свой мяч на 65-й минуте, реализовав пенальти, который заработал он сам.



В следующем матче подопечные Фернанду Сантуша сыграют с командой Уругвая (28 ноября, 22:00 мск).