«МЮ» и «Челси» заинтересованы в португальском голкипере Диогу Коште

Вратарь «Порту» Диогу Кошта, который в данный момент выступает за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, привлёк внимание двух английских грандов. Как сообщает портал Fichajes, футболист может пополнить «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

Агент голкипера Хорхе Мендеш хотел бы будущим летом найти новый клуб для своего подопечного, и руководство «Порту» уже в курсе этих планов. При этом в его контракте оговорена сумма выкупа в размере € 75 млн.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» в данный момент находятся в поисках основного голкипера, поэтому оба клуба заинтересованы в услугах Кошты, который будет доступен для покупки следующим летом. Британские клубы готовы предложить за трансфер Кошты € 50–60 млн.

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