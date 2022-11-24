90min: в руководстве «Челси» не уверены в подписании Роналду

После расторжения соглашения между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Криштиану Роналду появляется информация о возможном продолжении карьеры португальского футболиста. В том числе множество слухов связывает его с переходом в «Челси», так как совладелец клуба Тодд Боули хотел бы видеть игрока в команде. Но, как сообщает портал 90min, в руководстве синих не уверены в подписании Криштиану.
Ещё летом против трансфера Роналду выступал предыдущий главный тренер команды Томас Тухель. Однако и нынешний наставник команды, Грэм Поттер, не считает подписание Роналду удачной идеей, даже несмотря на проблемы синих в атаке.
И хотя совладелец «Челси» Тодд Боули желает видеть Роналду в команде и даже пристально следит за его выступлениями на чемпионате мира, у Поттера и его помощника, аналитика по подбору персонала Кайла Маколея, будет право голоса при принятии решения касательно перехода португальца.
Саудовцы празднуют победу над Аргентиной в стиле Роналду:
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