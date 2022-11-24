The Independent: запрет на радужные флаги будет снят со 2-го тура ЧМ-2022

Запрет на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года будет снят во 2-м туре группового этапа, сообщает The Independent.



Отмечается, что футбольные федерации по всему миру получили сообщение, что радужный флаг «не будет запрещён» на стадионах со следующего тура. Катар предоставил необходимые гарантии для этого. Комитет по вопросам безопасности и охраны больше не будет проводить конфискацию предметов радужной расцветки.



Однако некоторые федерации опасаются, что ФИФА может полагаться на заверения властей Катара, учитывая предыдущие события, связанные с запретом пива за два дня до начала чемпионата мира 2022 года.

Катарская полиция спутала африканский флаг с ЛГБТ-знаменем: