«Парни способны сражаться с любой командой мира на равных». Гаич — о сборной Сербии на ЧМ

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о шансах сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре, главном тренере команды Драгане Стойковиче, а также ответил на вопрос, будут ли, по его мнению, в России поддерживать сербскую национальную команду.
«В команде установилась особенная атмосфера, которой не было до того. После прихода Стойковича все поверили в себя и теперь могут свернуть горы. Считаю, парни способны сражаться с любой сборной мира на равных. На мой взгляд, большим успехом станет выход из группы.
С той же Швейцарией мы уже встречались на ЧМ в России и упустили свой шанс на 90-й минуте. Теперь необходимо сыграть с ней похитрее и не позволить Шердану Шакири лишить нас путёвки в плей-офф. Если Сербия удачно выступит на чемпионате мира, в стране начнётся форменное сумасшествие.
Будут ли в России поддерживать Сербию? Не сомневаюсь. У наших стран много общего. Очень приятно, что, несмотря на любые жизненные трудности, мы продолжаем поддерживать друг друга», — цитирует Гаича издание RT.
- 25 ноября 2022
-
04:56
-
04:45
-
04:29
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:31
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:39
-
02:10
-
01:56
-
01:28
-
01:15
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:05
-
00:00
- 24 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:13