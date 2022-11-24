«Парни способны сражаться с любой командой мира на равных». Гаич — о сборной Сербии на ЧМ

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о шансах сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре, главном тренере команды Драгане Стойковиче, а также ответил на вопрос, будут ли, по его мнению, в России поддерживать сербскую национальную команду.

«В команде установилась особенная атмосфера, которой не было до того. После прихода Стойковича все поверили в себя и теперь могут свернуть горы. Считаю, парни способны сражаться с любой сборной мира на равных. На мой взгляд, большим успехом станет выход из группы.

С той же Швейцарией мы уже встречались на ЧМ в России и упустили свой шанс на 90-й минуте. Теперь необходимо сыграть с ней похитрее и не позволить Шердану Шакири лишить нас путёвки в плей-офф. Если Сербия удачно выступит на чемпионате мира, в стране начнётся форменное сумасшествие.

Будут ли в России поддерживать Сербию? Не сомневаюсь. У наших стран много общего. Очень приятно, что, несмотря на любые жизненные трудности, мы продолжаем поддерживать друг друга», — цитирует Гаича издание RT.