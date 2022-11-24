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«Будто ножом по сердцу». Хлусевич — об отсутствии голов за «Спартак»

«Будто ножом по сердцу». Хлусевич — об отсутствии голов за «Спартак»
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал отсутствие забитых мячей за красно-белых в этом сезоне. У футболиста только три результативные передачи в 20 матчах за клуб.

«Отсутствие голов? Есть только моменты. Очень много. Вопрос будто ножом по сердцу. Очень хочется забить. Раньше это удавалось без таких сложностей: и за «Арсенал», и за предыдущие клубы. Но ничего страшного. Конечно, я задумываюсь об этом. Но не назову это давлением. Будут моменты — постараюсь реализовать. Если приношу пользу команде и мы побеждаем – можно и не забивать», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Хлусевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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