«Невозможно объяснить». И. Федотов — о пенальти в пользу Португалии после падения Роналду

Российский футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал решение главного арбитра матча между сборными Португалии и Ганы Исмаила Эльфата назначить пенальти в ворота африканской сборной за фол на Криштиану Роналду.
«Судья придумал пенальти, никакого фола не было, а был угловой. Как можно не разобраться? Это беда. Как можно объяснять любителям футбола такой пенальти? Это и близко не нарушение, и это чемпионат мира! Судья захотел – и увидел фол. До этого не видел ничего, как били по ногам и фолили, а тут что-то причудилось. Может, решили, что на ЧМ должны играть только топ-сборные, без команд из Африки и Азии? Это просто невозможно объяснить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Именно Роналду и открыл счёт в матче, исполнив 11-метровый удар. Встреча завершилась победой Португалии над Ганой со счётом 3:2.
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