Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Невозможно объяснить». И. Федотов — о пенальти в пользу Португалии после падения Роналду

«Невозможно объяснить». И. Федотов — о пенальти в пользу Португалии после падения Роналду
Комментарии

Российский футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал решение главного арбитра матча между сборными Португалии и Ганы Исмаила Эльфата назначить пенальти в ворота африканской сборной за фол на Криштиану Роналду.

«Судья придумал пенальти, никакого фола не было, а был угловой. Как можно не разобраться? Это беда. Как можно объяснять любителям футбола такой пенальти? Это и близко не нарушение, и это чемпионат мира! Судья захотел – и увидел фол. До этого не видел ничего, как били по ногам и фолили, а тут что-то причудилось. Может, решили, что на ЧМ должны играть только топ-сборные, без команд из Африки и Азии? Это просто невозможно объяснить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Именно Роналду и открыл счёт в матче, исполнив 11-метровый удар. Встреча завершилась победой Португалии над Ганой со счётом 3:2.

Новость по теме
Роналду — самый молодой и самый возрастной автор голов Португалии на чемпионатах мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022