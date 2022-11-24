«Я полностью уверен: сделал всё верно». Гаич — об эпизоде с Зобниным в дерби

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич прокомментировал ситуацию со скандальным голом в матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).
«Дерби со «Спартаком» запомнилось многим по эпизоду с Романом Зобниным? Такое случается в футболе. Считаю, дело не в недостатке уважения. Перед этим мы дважды просили спартаковцев выбить мяч, но они отказывались это делать. Я увидел, что Роман подхватил мяч и начал движение вперёд, поэтому ринулся за ним и попытался совершить перехват. Он показал мне что-то рукой, но было уже слишком поздно. Мы продолжили наступление и забили гол. Мог ли судья остановить встречу? Если бы он хотел, то, вероятно, сделал бы это раньше.
Не было желания созвониться с Зобниным и обсудить этот момент, чтобы закольцевать историю? Поймите, не вижу ничего странного или особенного в эпизоде с Романом. Если футболист оказывается на газоне, мяч выбивается, но это происходит сразу, а не спустя несколько передач. Если бы позвонил ему, это означало бы, что я поступил неправильно. А я полностью уверен: сделал всё верно. Но если пересекусь с Зобниным в городе, пожму ему руку. За пределами поля нужно оставаться людьми. Я неоднократно принимал участие в белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», и мы всегда проявляли уважение друг к другу до и после матчей», — цитирует Гаича «RT на русском».
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