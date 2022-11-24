Бразилия — Сербия: команды не отметились голами в первом тайме матча ЧМ-2022

Сегодня, 24 ноября, проходит заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Бразилии и Сербии. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Алирезы Фагани прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме Бразилия больше владела мячом, однако не сумела реализовать это преимущество в голы. Подопечные Тите нанесли по воротам Вани Милинковича-Савича всего пять ударов, из которых три были в створ. Сербская сборная, в свою очередь, ответила одним неточным ударом по воротам Алисона.

Бразилия и Сербия выступают на чемпионате мира в группе G. Помимо них, в квартете также находятся сборные Швейцарии и Камеруна, которые ранее уже сыграли свою встречу – матч завершился со счётом 1:0 в пользу европейской команды.