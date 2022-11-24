«Это было незаслуженно». Замбо Ангисса — о поражении Камеруна от Швейцарии

Полузащитник сборной Камеруна Андре Замбо Ангисса прокомментировал поражение своей команды от Швейцарии со счётом 0:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Единственный гол в матче забил Брил Эмболо с передачи Шердана Шакири.

«Я опечален, раздражён и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч. У нас были моменты… В контратаке мы забили гол… Когда падаешь, надо уметь подниматься. Это то, что мы должны сделать быстро… Ни о чём не жалеем, потому что мы выложились по полной, но всё равно проиграли матч», — цитирует слова хавбека Get French Football News.

В следующем туре сборная Камеруна сыграет с Сербией. Матч состоится в понедельник, 28 ноября, начало – в 13:00 мск.