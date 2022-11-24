Бразилия — Сербия: Ришарлисон открыл счёт в матче

Сегодня, 24 ноября, проходит заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Бразилии и Сербии. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Алирезы Фагани прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте бразильские игроки убежали в опасную атаку. По воротам Сербии пробил Винисиус, но голкипер Ваня Милинкович-Савич отразил удар. Однако на добивании первым был нападающий Ришарлисон, который спокойно пробил по пустым воротам — 1:0.

Бразилия и Сербия выступают на чемпионате мира в группе G. Помимо них, в квартете также находятся сборные Швейцарии и Камеруна, которые ранее уже сыграли свою встречу – матч завершился со счётом 1:0 в пользу европейской команды.