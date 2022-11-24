Канчельскис: Роналду установил уникальный рекорд. Но величие проявляется не в этом

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о рекорде нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Форвард стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.
«Раз Роналду установил уникальный рекорд, значит, великий. Такого достижения ни у кого нет. Но величие проявляется не в этом. Однако рекорд установил — вопросов нет.
Марадона, Пеле, Круифф, Беккенбауэр и Гарринча — великие. Они делали чемпионаты мира в одиночку. Но и Роналду по-своему великий», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее форвард отмечался забитыми мячами на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Португалец установил мировой рекорд по этому показателю. Отметим, что сейчас он находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
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