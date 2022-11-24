Милан Гаич рассказал о работе с Владимиром Федотовым

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о работе с главным тренером красно-синих Владимиром Федотовым. Наставник возглавил столичный клуб перед началом текущего сезона, сербский игрок пришёл в команду по ходу сезона.
«Считаю, у тренера хорошая связь с игроками. Очень ценю в коуче прямоту и честность. Если он что-то говорит, сразу понятно, о чём речь. Владимир Валентинович всегда подскажет, как действовать в том или ином эпизоде. Его ассистенты также помогают нам и всё грамотно объясняют.
Мне особенно нравится одна фраза, которую он постоянно повторяет: «Футбол — это радость и страсть. Надевая бутсы, мы должны именно с этими ощущениями выходить на поле». На протяжении полугода тренер на каждом занятии требует, чтобы мы совершенствовались и улучшали свою игру», — цитирует Гаича «RT на русском».
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