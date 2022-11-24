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Роналду: ещё один рекорд, да. Я единственный, кто забил на пяти ЧМ подряд, и горжусь этим

Роналду: ещё один рекорд, да. Я единственный, кто забил на пяти ЧМ подряд, и горжусь этим
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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Ганы (3:2), а также поделился эмоциями от забитого гола на пятом мировом первенстве подряд.

«Прекрасный момент – гол на моём пятом чемпионате мира. Мы одержали очень важную победу, хорошо начали турнир. Португалия знает, что на таких соревнованиях победа в первой встрече – ключевая.

Ещё один рекорд, да. Я единственный, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд, и горжусь этим. Рад, что команда сумела показать отличный футбол. Было тяжело, но мы добились заслуженной победы», – приводит слова Роналду A Bola.

Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:

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