Роналду: ещё один рекорд, да. Я единственный, кто забил на пяти ЧМ подряд, и горжусь этим
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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Ганы (3:2), а также поделился эмоциями от забитого гола на пятом мировом первенстве подряд.
«Прекрасный момент – гол на моём пятом чемпионате мира. Мы одержали очень важную победу, хорошо начали турнир. Португалия знает, что на таких соревнованиях победа в первой встрече – ключевая.
Ещё один рекорд, да. Я единственный, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд, и горжусь этим. Рад, что команда сумела показать отличный футбол. Было тяжело, но мы добились заслуженной победы», – приводит слова Роналду A Bola.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:
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