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Неймар поспорил с Митровичем перед уходом с поля в матче Бразилии и Сербии

Неймар поспорил с Митровичем перед уходом с поля в матче Бразилии и Сербии
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Вчера, 24 ноября, состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыграла Сербию со счётом 2:0. На 77-й минуте встречи бразилец Неймар получил травму и через некоторое время был вынужден покинуть поле, но перед этим у него возникла перепалка с нападающим Александром Митровичем.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какое-то время Неймар сидел на газоне из-за повреждения, но сербский форвард сигнализировал арбитру встречи, чтобы бразилец поскорее покинул поле (к этому моменту Сербия проигрывала со счётом 0:2).

Неймар в итоге встал с загона, после чего что-то сказал Митровичу, прикрыв рот игровой футболкой, чтобы камеры не смогли зафиксировать его слова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 79-й минуте Неймар всё-таки покинул поле (вместо него вышел Антони), параллельно продолжая выяснять отношения с Митровичем.

Матч завершился победой Бразилии со счётом 2:0. Дублем в составе «селесао» отметился нападающий Ришарлисон. Неймар в этой встрече результативными действиями не отметился.

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