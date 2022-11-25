Неймар поспорил с Митровичем перед уходом с поля в матче Бразилии и Сербии

Вчера, 24 ноября, состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыграла Сербию со счётом 2:0. На 77-й минуте встречи бразилец Неймар получил травму и через некоторое время был вынужден покинуть поле, но перед этим у него возникла перепалка с нападающим Александром Митровичем.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Какое-то время Неймар сидел на газоне из-за повреждения, но сербский форвард сигнализировал арбитру встречи, чтобы бразилец поскорее покинул поле (к этому моменту Сербия проигрывала со счётом 0:2).
Неймар в итоге встал с загона, после чего что-то сказал Митровичу, прикрыв рот игровой футболкой, чтобы камеры не смогли зафиксировать его слова.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
На 79-й минуте Неймар всё-таки покинул поле (вместо него вышел Антони), параллельно продолжая выяснять отношения с Митровичем.
Матч завершился победой Бразилии со счётом 2:0. Дублем в составе «селесао» отметился нападающий Ришарлисон. Неймар в этой встрече результативными действиями не отметился.
- 25 ноября 2022
-
04:56
-
04:45
-
04:29
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:31
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:39
-
02:10
-
01:56
-
01:28
-
01:15
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:05
-
00:00
- 24 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:13