В Германии первый матч сборной на ЧМ посмотрело почти в 3 раза меньше людей, чем в 2018-м

Первый матч сборной Германии по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре с командой Японии (1:2) на родине посмотрело более 9 млн человек, сообщает DWDL.



Отмечается, что все три матча немцев на ЧМ-2018 смотрело не менее 25 млн зрителей. Вероятно, уменьшение числа зрителей также связано со временем проведения турнира: в конце осени. Матч был сыгран в среду в дневное время, неудобное для просмотра большому проценту населения.



Также сообщается, что ещё ни одна игра турнира не собрала на немецком телевидении аудиторию более 10 млн человек.



В следующем матче подопечные Ханс-Дитера Флика сыграют с командой Испании. Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией: