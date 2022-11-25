Неймар получил травму лодыжки в игре с Сербией, его дальнейшее участие в ЧМ под вопросом

Вчера, 24 ноября, состоялась заключительная игра 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в которой сборная Бразилии одержала верх над Сербией со счётом 2:0. По ходу встречи лидер сборной, нападающий Неймар, получил болезненную травму лодыжки, из-за которой покинул поле на 79-й минуте встречи. Как сообщает Sport.es, форвард подвернул лодыжку во время фола соперника.
Конкретные сроки восстановления не уточняются. Однако когда бразилец сел на скамейку запасных, то закрыл лицо футболкой, а партнёры по команде утешали его. Позже Винисиус сообщил, что не знает степень серьёзности травмы Неймара, но выразил надежду, что тот вскоре сможет вернуться на поле. В скором времени Неймар должен будет пройти медицинское обследование.
Сборная Бразилии победила Сербию со счётом 2:0. В составе «селесао» дублем отметился нападающий Ришарлисон.
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