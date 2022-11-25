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Ловрен, Гризманн и Куртуа — в символической сборной 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored

Ловрен, Гризманн и Куртуа — в символической сборной 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored
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Сайт WhoScored опубликовал символическую сборную 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, оценка — 8,3).

Защитники: Анхело Пресиадо (Эквадор, 8,0), Тоби Алдервейрелд (Бельгия, 8,0), Деян Ловрен (Хорватия, 7,8), Жорди Альба (Испания, 8,3).

Полузащитники: Букайо Сака, Джуд Беллингем (оба — Англия, 9,2 и 8,4 соответственно), Адриен Рабьо (Франция, 8,7), Даниэль Ольмо (Испания, 8,7).

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция, 8,8), Эннер Валенсия (Эквадор, 8,8).

25 ноября начинается 2-й тур группового этапа. В этот игровой день состоятся матчи: Уэльс — Иран (начало — в 13:00 мск), Катар — Сенегал (16:00 мск), Нидерланды — Эквадор (19:00 мск) и Англия — США (22:00 мск).

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