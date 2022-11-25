Игроки сборной Сербии сфолили на Неймаре девять раз за матч

Сегодня, 24 ноября, состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Бразилии и Сербии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Нападающий команды Аденора Тите Неймар заработал на себе девять фолов в этой игре – минимум на четыре больше, чем любой другой игрок на этом чемпионате мира. Отметим, что на прошлом мировом первенстве в России игрок запомнился многим зрителям симуляциями.

В группе с сербами и бразильцами выступают национальные команды Швейцарии и Камеруна, которые в игре 1-го тура встречались между собой. Сильнее оказалась европейская команда. Единственный гол забил нападающий Брил Эмболо.

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