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Роналдо изолировали в гостинице Катара из-за коронавируса

Роналдо изолировали в гостинице Катара из-за коронавируса
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Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом и находится в изоляции в гостинице в Катаре, сообщает Globo Esporte.

«В среду ночью у меня были лёгкие симптомы гриппа. Я не слишком волновался. В четверг утром я проснулся с лёгкими симптомами гриппа. В итоге я прошёл тест на COVID-19, чтобы развеять сомнения, и он дал положительный результат. Следующие пять дней я буду изолирован в гостиничном номере. Всё хорошо», — сообщил Роналдо.

Сообщается, что легендарный футболист должен был посетить первый матч сборной Бразилии на турнире — с командой Сербии (2:0). Следующий матч пятикратные чемпионы мира проведут в понедельник, 28 ноября, с командой Швейцарии (19:00 мск).

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