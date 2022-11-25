Врач сборной Бразилии высказался о травме Неймара в матче с Сербией

Доктор национальной сборной Бразилии Родриго Ласмар прокомментировал травму Неймара в стартовом матче команды на чемпионате мира с Сербией.



«У Неймара растяжение правой лодыжки. Вы уже могли посмотреть повторы эпизода, там было чётко видно, что это прямая травма вследствие движения колена сербского игрока. У Неймара появился отёк, и мы сразу оказали первую помощь. Дальше – физиотерапевтическое лечение и наблюдение. Мы должны подождать от 24 до 48 часов, чтобы получить более чёткое представление.



Снимок? Запланированного обследования в этом контексте на данную секунду нет, но, если появится необходимость, мы это сделаем. Всё будет решаться, когда выждем время и будем оценивать степень – вероятно, завтра. Наше ожидание – это наблюдение за его ногой. Говорить сейчас о процессе восстановления преждевременно. Важно подождать», – приводит слова Ласмара Globo.



Неймар получил травму во втором тайме матча Бразилия – Сербия (2:0) в стыке с Николой Миленковичем и был заменён на 79-й минуте. После того как он сел на скамейку и закрыл лицо футболкой, в информационном пространстве стали появляться сомнения в том, что лидер «селесао» сможет продолжить выступления на ЧМ-2022, однако врач сборной Бразилии призывает не торопиться с выводами.

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