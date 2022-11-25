Экс-игрок «Спартака»: какой нормальный болельщик смотрит Кубок России, когда идёт ЧМ?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал проведение матчей Кубка России параллельно с играми чемпионата мира в Катаре, отреагировав на вопрос, смотрел ли он встречу «Спартака» с «Крыльями Советов», которая завершилась поражением красно-белых (1:2).
«Я не смотрел матч, ведь сейчас идёт чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят матчи мундиаля?
Организаторы составили такой календарь, что РПЛ уже ушла на паузу, а Кубок попал на проведение чемпионата мира. Даже если «Спартак» займёт второе место в групповом раунде, то всё равно выйдет дальше. Интереса к игре с «Крыльями Советов» не было. Такой календарь – недоработка организаторов», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
23 ноября «Крылья Советов» в Самаре победили «Спартак», несмотря на то что проигрывали 0:1 с 57-й минуты после гола Никиты Чернова. На 73-й минуте Александр Коваленко сравнял счёт, а ещё через минуту отличился Сергей Пиняев.
- 25 ноября 2022
-
04:56
-
04:45
-
04:29
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:31
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:39
-
02:10
-
01:56
-
01:28
-
01:15
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:05
-
00:00
- 24 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:13