Экс-игрок «Спартака»: какой нормальный болельщик смотрит Кубок России, когда идёт ЧМ?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал проведение матчей Кубка России параллельно с играми чемпионата мира в Катаре, отреагировав на вопрос, смотрел ли он встречу «Спартака» с «Крыльями Советов», которая завершилась поражением красно-белых (1:2).



«Я не смотрел матч, ведь сейчас идёт чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят матчи мундиаля?



Организаторы составили такой календарь, что РПЛ уже ушла на паузу, а Кубок попал на проведение чемпионата мира. Даже если «Спартак» займёт второе место в групповом раунде, то всё равно выйдет дальше. Интереса к игре с «Крыльями Советов» не было. Такой календарь – недоработка организаторов», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».



23 ноября «Крылья Советов» в Самаре победили «Спартак», несмотря на то что проигрывали 0:1 с 57-й минуты после гола Никиты Чернова. На 73-й минуте Александр Коваленко сравнял счёт, а ещё через минуту отличился Сергей Пиняев.