Саутгейт настаивает на «перезагрузке» сборной Англии перед матчем с США на ЧМ-2022

Наставник национальной сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, как его команда после уверенной победы в матче с Ираном (6:2) на старте чемпионата мира подходит к игре 2-го тура группового этапа с США.
«Наша первоочередная задача – выйти из группы, и мы хотели бы квалифицироваться в плей-офф как можно скорее. Есть желание сделать это уже в пятницу с США. Однако отмечу, что игра не будет похожа на ту, что была в понедельник с Ираном.
Важно убедиться, что мы вернулись к тому же психологическому состоянию, что и в самом начале, перед стартовым матчем. Потому что сборная США предстанет очень конкурентной, хорошо организованной, обученной командой, которая будет качественно прессинговать. У них довольно много игроков, которых мы знаем по АПЛ. И в первом тайме с Уэльсом сборная США показала себя с лучшей стороны. Так что, да, в понедельник у нас было отличное начало, однако сейчас важна перезагрузка, чтобы быть готовым ко второму матчу», – приводит слова Саутгейта England Football.
Матч Англия — США состоится в пятницу, 25 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 22:00 мск.
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