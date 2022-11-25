Главный тренер сборной Сербии: не узнал команду. Игроки уверяли, что здоровы, но нет!

Главный тренер национальной сборной Сербии Драган Стойкович подвёл итоги матча с Бразилией (0:2) на старте группового этапа чемпионата мира в Катаре.



«Мы должны увидеть другую Сербию. На то, что произошло сегодня вечером, повлиял физический фактор. Я не мог узнать свою команду. Мы полностью провалились в физическом плане!



Нам нужно хорошенько подумать и взвесить это перед следующими матчами. Играть должны здоровые футболисты! Я разговаривал с ребятами перед матчем, и они уверяли, что с травмами нет проблем, всё в порядке. Однако на деле, очевидно, нет. Нам придётся искать другие решения, если ситуация не улучшится, и подумать, что пойдёт на пользу команде. В Катар приехали с кучей проблем, у нас полно травм. И у нас нет врачей-волшебников, которые решают проблемы с травмами за два дня.



Безусловно, Бразилия – мировой король в футболе. Проиграть такому сопернику не стыдно. Однако мы показали в первом тайме, что умеем играть в футбол. И мне жаль, что у меня нет готовых на сто процентов Душана Влаховича, Александра Митровича и Филипа Костича. Просто они не готовы – и всё», – приводит слова Стойковича с пресс-конференции сербский Sportklub.