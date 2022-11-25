Капитан сборной Бразилии упрекнул главного тренера Сербии в неуважении

Центральный защитник и капитан сборной Бразилии Тьяго Силва после победы над Сербией (2:0) в стартовом матче чемпионата мира высказался о словах наставника сербов Драгана Стойковича перед игрой. Тот, отвечая на вопрос о схеме 4-2-4 «селесао», сказал, что сопернику повезло иметь в составе сразу четырёх нападающих, добавив: «А что с защитой? Там будет кто-то сзади?».



«Мы всегда радуемся, когда побеждаем – хоть со счётом 1:0, хоть 2:0. Но наше счастье заключается в том, что мы не страдаем сзади. И это важно, что мы не пропустили. Я не люблю много говорить или спорить, но их тренер сказал перед матчем: «Вы будете играть с четырьмя нападающими, а сзади есть кто-нибудь?».



Так вот, это – неуважение. Мы не просим никого бояться нас, но дайте немного уважения! Если бы вы изучили нашу команду, вы бы увидели, что мы пропустили мало голов, независимо от того, играли ли мы в три или четыре нападающих. Я ещё раз подчеркну, что не люблю много говорить о наших соперниках, потому что мы их всех очень уважаем. Но я думаю, что он нас не уважал, когда так говорил, в особенности оборонительную линию. И, я думаю, он знает, кто такие Маркиньос, Данило, Алекс Сандро и Тьяго Силва», – приводит слова Силвы Globo.

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