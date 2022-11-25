Глебов: без иностранцев проще. Раньше Карпин по 3 месяца мог объяснять людям одно и то же

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос об изменениях в команде после ухода легионеров.
«Без иностранцев в команде проще в плане коммуникаций. Раньше Валерий Георгиевич мог по три-четыре месяца объяснять некоторым людям одно и то же. Мы смотрели на этого футболиста и не понимали – как так? Для меня это было странно. Мне кажется, русские ребята, как правило, понимают больше. Для них это легче банально в силу языка», – приводит слова Глебова Sport24.
В 2022 году «Ростов» в числе прочих покинули Деннис Хаджикадунич, Понтус Альмквист, Магнус Кнудсен, Али Соу, Баштуш, Кенто Хасимото и Армин Гигович. После 17 туров команда Валерия Карпина с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» опережает ростовчан лишь на одно очко, а лидирует с 42 очками «Зенит».
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