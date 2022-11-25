Саутгейт рассказал, сможет ли Кейн сыграть с США. Гарри получил травму в матче с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира со сборной США ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Гарри Кейна.
«Кейн в порядке. У него всё хорошо, он тренируется с нами, проблем нет. Будет ли он в основе на матч с США? Было бы смелым решением оставить его вне стартового состава», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.
В понедельник, 21 ноября, англичане стартовали на мундиале уверенной победой в матче с Ираном со счётом 6:2. Капитан команды Гарри Кейн не забил, но отметился двумя результативными передачами – Рахиму Стерлингу (третий гол) и Маркусу Рашфорду (пятый). Также Кейн испытывал дискомфорт в области голеностопа, из-за которого на 75-й минуте был заменён.
- 25 ноября 2022
-
04:56
-
04:45
-
04:29
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:31
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:39
-
02:10
-
01:56
-
01:28
-
01:15
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:05
-
00:00
- 24 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:13