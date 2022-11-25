Саутгейт рассказал, сможет ли Кейн сыграть с США. Гарри получил травму в матче с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира со сборной США ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Гарри Кейна.



«Кейн в порядке. У него всё хорошо, он тренируется с нами, проблем нет. Будет ли он в основе на матч с США? Было бы смелым решением оставить его вне стартового состава», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.



В понедельник, 21 ноября, англичане стартовали на мундиале уверенной победой в матче с Ираном со счётом 6:2. Капитан команды Гарри Кейн не забил, но отметился двумя результативными передачами – Рахиму Стерлингу (третий гол) и Маркусу Рашфорду (пятый). Также Кейн испытывал дискомфорт в области голеностопа, из-за которого на 75-й минуте был заменён.