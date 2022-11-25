Митрович после поражения от Бразилии: в России мы выиграли первый матч, а потом вылетели

Нападающий сборной Сербии Александр Митрович прокомментировал неудачный исход матча с Бразилией (0:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
«Конечно, мы разочарованы, потому что нет победы. Наша команда не была опасной, у нас не было той агрессивности, которая отличала Сербию в последних матчах. Как мне кажется, гол в наши ворота висел в воздухе и был делом времени, потому что физически мы показали себя плохо. Плюс теряли мячи там, где не должны были. Всё сошлось для Бразилии, которая в итоге смогла добиться победы.
Однако чемпионат мира только начался. В групповом этапе у нас ещё две игры, и причин отчаиваться нет. В России в 2018 году мы выиграли первый матч, а потом вылетели. Поражение от Бразилии ещё ничего не значит. На очереди игра с Камеруном, наша цель ясна – победить. Их результат в матче со швейцарцами, кстати, тоже не столь важен. В понедельник они также выйдут на поле с нами с желанием забрать три очка. Борьба продолжается, не теряем уверенности и смотрим вперёд», – приводит слова Митровича Sportklub.
На ЧМ-2018 в России сербы стартовали с победы в Самаре с Коста-Рикой (1:0), однако затем проиграли в Калининграде швейцарцам (1:2) и в Москве – тем же бразильцам (0:2), в итоге заняв третье место и не выйдя из группы.
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