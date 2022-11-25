Билялетдинов: для решения серьёзных задач Галактионову в «Локомотиве» нужны опытные игроки

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и других клубов Динияр Билялетдинов оценил дебютный матч Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников. «Локомотив» потерпел поражение 0:1 от «Краснодара» в матче Кубка России.



«Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в «Локомотиве», он работает в команде немного, за такое время особо ничего не сделаешь. Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужно усиление в каждой линии для того, чтобы решать серьёзные задачи.



Нужны опытные футболисты, потому что действовать одним составом, когда спасать игру выходят молодые, не лучшая перспектива. Нужно четверо-пятеро игроков, которые могут выйти и усилить игру. К сожалению, одной молодёжью не обойдёшься», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.