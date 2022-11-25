Агент Дивеева рассказал о возможном трансфере клиента

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о возможном переходе клиента в клуб из Серии А предстоящей зимой или будущим летом.
«ЦСКА не будет заниматься продажей футболиста целенаправленно. Если появится предложение, то, думаю, именно это может стать началом каких-то переговоров для осуществления сделки. Учитывая нынешнее состояние Игоря, что ему предстоит восстановление, я не думаю, что сейчас возможна сделка по переходу в Серию А или любой другой европейский чемпионат.
Надеюсь, переезд Дивеева в Европу следующим летом намного реальнее. Дай бог, чтобы Игорь полностью восстановился, начал хорошо играть, и там можно будет уже говорить», — приводит слова Ерёмина Metaratings.
Ранее Ерёмин заявлял, что итальянские клубы интересовались футболистом ЦСКА Дивеевым, узнавали, какие возможности существуют, если они захотят сделать предложение.
В составе московского клуба защитник провёл 118 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.
- 25 ноября 2022
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