Хлусевич: «Спартак» играет в атакующий футбол. При таком стиле у твоих ворот будут моменты

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о стиле, которого придерживается его команда.

«Можно ли назвать наш футбол слишком авантюрным? Скажу так: мы играем в атакующий футбол, в прессинг. При таком стиле у твоих ворот 100% будут моменты, хотя бы на контратаках. Плюс так или иначе возможны ошибки. Главное, что есть результат и он положительный. Всё остальное исправимо. Тренер указывает нам на ошибки, стараемся их исправлять», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



В текущем сезоне за красно-белых Даниил сыграл в 16 встречах Российской Премьер-Лиги. В них он отметился двумя ассистами. С 2018 по 2021 год Хлусевич выступал за тульский «Арсенал».

Полностью интервью с Хлусевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.