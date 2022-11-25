Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах по продлению контракта с московским клубом.



«О добавлении суммы выкупа в договор Игоря с ЦСКА речи не идёт, тут же целый комплекс условий, которые необходимо нам с клубом согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий.



Это не та история, когда контракт переподписывают под будущую продажу», — приводит слова Ерёмина Metaratings.



Ранее сообщалось, что ЦСКА и игрок начали переговоры относительно нового контракта и настроены на его продление.



Действующий контракт 23-летнего игрока сборной России рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость оценивается Transfermarkt в € 6 млн.



В составе московского клуба защитник провёл 118 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Новость по теме Агент Дивеева рассказал о возможном трансфере клиента