Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах по продлению контракта с московским клубом.
«О добавлении суммы выкупа в договор Игоря с ЦСКА речи не идёт, тут же целый комплекс условий, которые необходимо нам с клубом согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий.
Это не та история, когда контракт переподписывают под будущую продажу», — приводит слова Ерёмина Metaratings.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и игрок начали переговоры относительно нового контракта и настроены на его продление.
Действующий контракт 23-летнего игрока сборной России рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость оценивается Transfermarkt в € 6 млн.
В составе московского клуба защитник провёл 118 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.
- 25 ноября 2022
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:48
-
07:38
-
07:21
-
07:00
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:47