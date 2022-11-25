Глебов о паспорте болельщика: приходит 8–9 тысяч — это ужасно ведь

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о своем отношении к снижению посещаемости футбольных матчей из-за паспорта болельщика (Fan ID).
«На фоне ажиотажа, который был вокруг сборной в Таджикистане, очень печалит, что у нас нескоро будут аншлаги — в частности, из-за Fan ID. Вы же видели: у нас на Кубок в среду с «Оренбургом» пришло около 30 тысяч человек.
Когда на «Спартак» из-за Fan ID приходит 8–9 тысяч — это ужасно ведь. А в прошлом году было под 40 тысяч. Когда приехали в Таджикистан и болельщики там начали кричать и греметь, я поймал себя на мысли, что давно такого не слышал», — приводит слова Глебова Sport24.
После 17 туров команда Валерия Карпина с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» опережает ростовчан лишь на одно очко, а лидирует с 42 очками «Зенит».
- 25 ноября 2022
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