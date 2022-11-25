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Гришин поделился воспоминаниями о работе с россиянином из Камеруна Ондуа

Гришин поделился воспоминаниями о работе с россиянином из Камеруна Ондуа
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Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин рассказал о том, как тренировал в молодёжном составе красно-синих игрока сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который дебютировал на чемпионате мира в Катаре.

«Гаэля мы забрали из академии «Локомотива» в 2014-м. Он ничем особенным не отличался от других футболистов дубля ЦСКА. Он выступал опорным полузащитником, ни с кем не конкурировал за эту позицию и выходил на все матчи в старте. Его начал привлекать к тренировкам с основным составом Леонид Слуцкий. Я так понял, что он тогда не подошёл, потому что не смог выиграть конкуренцию у более опытных футболистов, потому что тогда играли Вернблум и Натхо. Ему было тяжело пробиться, и его не взяли на сборы, после чего он уехал в клуб из Дании.

Не удивило ли меня, что он дорос до уровня сборной Камеруна? Когда я увидел заявку камерунцев, то очень порадовался за него. Гаэль – большой трудяга. У меня с ним никогда не было проблем, он очень хороший человек и, по крайней мере, на уровне дубля ЦСКА это был очень хороший футболист», – приводит слова Гришина Metaratings.

Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, дебютировал на чемпионате мира в Катаре, выйдя на замену на 68-й минуте в матче с командой Швейцарии (0:1).

27-летний Гаэль Ондуа выступает за немецкий «Ганновер». В этом сезоне полузащитник провел два матча во второй Бундеслиге.

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