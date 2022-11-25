Сборная Португалии начала путь на ЧМ с победы впервые с 2006 года

Вчера, 25 ноября, сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 3:2. Игра состоялась в Дохе на «Стэдиум 974».
Таким образом, эта европейская команда стартовала на мундиале с победы впервые за 16 лет. До этого португальцы в последний раз побеждали в стартовом матче на ЧМ-2006, обыграв Анголу (1:0). В своём первом поединке на чемпионате мира в ЮАР португальцы поделили очки с Кот-д'Ивуаром (0:0). На ЧМ-2014 в стартовой игре Португалия потерпела разгромное поражение от Германии (0:4), а на российском турнире добилась результативной ничьей с Испанией (3:3).
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Нынешний мундиаль впервые проходит на территории арабского государства.
Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира. Видеоролик:
- 25 ноября 2022
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