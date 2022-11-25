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Ренар в перерыве матча с Аргентиной: возьмите ещё телефоны и сфотографируйтесь с Месси

Ренар в перерыве матча с Аргентиной: возьмите ещё телефоны и сфотографируйтесь с Месси
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Федерация футбола Саудовской Аравии в своем «твиттере» опубликовала видео, в котором главный тренер сборной Эрве Ренар мотивировал игроков в матче с Аргентиной.

Француз обратился к команде в перерыве игры 1-го тура ЧМ-2022 при счёте 0:1.

«Что мы делаем здесь? Это прессинг? Вы просто стоите на месте! Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите ещё телефоны и сфотографируйтесь с ним!

Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все свои силы!», – сказал Ренар.

Напомним, сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче 1-го тура чемпионата мира по футболу в Катаре. Саудовцы забили два гола во втором тайме и сенсационно выиграли матч со счётом 2:1.

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