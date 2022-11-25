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Бразилия победила Сербию, «Локомотив» одолел СКА в овертайме. Главное к утру

Бразилия победила Сербию, «Локомотив» одолел СКА в овертайме. Главное к утру
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Сборная Бразилии добилась уверенной победы в матче с Сербией на ЧМ-2022, СКА уступил «Локомотиву» в овертайме в очередной встрече КХЛ, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился уникальным достижением в матче чемпионата мира по футболу в Катаре с Ганой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией в матче ЧМ-2022.
  2. «Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв СКА в овертайме.
  3. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.
  4. Неймар получил травму лодыжки в игре с Сербией, его дальнейшее участие в ЧМ под вопросом.
  5. Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану в матче ЧМ-2022.
  6. Сергей Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России.
  7. Сборная Италии в решающем матче одолела США и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
  8. Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом. Фото.
  9. Шаповалов и Поспишил вывели Канаду в полуфинал Кубка Дэвиса на итальянцев.
  10. 33 сейва Шарыченкова принесли ЦСКА сухую победу над «Торпедо» в гостях.
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