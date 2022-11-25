Бразилия победила Сербию, «Локомотив» одолел СКА в овертайме. Главное к утру

Сборная Бразилии добилась уверенной победы в матче с Сербией на ЧМ-2022, СКА уступил «Локомотиву» в овертайме в очередной встрече КХЛ, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился уникальным достижением в матче чемпионата мира по футболу в Катаре с Ганой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».