Ришарлисон высказался об эффектном голе «ножницами» в матче с Сербией

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал второй гол в ворота сборной Сербии (2:0) во встрече 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 в Катаре. Форвард отличился ударом «ножницами» после точной передачи Винисиуса Жуниора.



«Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии [во время сбора перед нынешним чемпионатом мира]. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить с лёта, и я нанёс красивый удар. И я хочу забивать ещё.



Я должен выразить благодарность своим партнёрам. Я говорил, что для взятия ворот мне нужно лишь получить мяч, и я его получил», — цитирует нападающего Globo.



После окончания поединка Ришарлисона признали лучшим игроком встречи.



В следующем туре «селесао» сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится 28 ноября.

Новость по теме Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией в матче ЧМ-2022

Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской. Видеоролик: