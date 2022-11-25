Ришарлисон высказался об эффектном голе «ножницами» в матче с Сербией

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал второй гол в ворота сборной Сербии (2:0) во встрече 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 в Катаре. Форвард отличился ударом «ножницами» после точной передачи Винисиуса Жуниора.
«Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии [во время сбора перед нынешним чемпионатом мира]. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить с лёта, и я нанёс красивый удар. И я хочу забивать ещё.
Я должен выразить благодарность своим партнёрам. Я говорил, что для взятия ворот мне нужно лишь получить мяч, и я его получил», — цитирует нападающего Globo.
После окончания поединка Ришарлисона признали лучшим игроком встречи.
В следующем туре «селесао» сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится 28 ноября.
Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской. Видеоролик:
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