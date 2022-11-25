В матче Первой лиги впервые будут использовать систему VAR

Матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и калининградская «Балтика», станет первой игрой турнира, на которой будет работать система VAR. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Встреча «Арсенала» и «Балтики» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало матча — в 19:00 мск. Бригада арбитров матча: главный судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный судья – Ярослав Хромей, VAR – Павел Шадыханов, AVAR – Арам Петросян.



«Мы последовательно ведём работу над внедрением системы VAR в профессиональные соревнования под эгидой Российского футбольного союза. С 20-го тура в тестовом режиме VAR будет работать и на матчах Первой лиги.

На прошлой неделе ещё шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с VAR, поэтому у нас достаточно судей, чтобы справиться с возросшим количеством матчей. В ходе зимней паузы департамент судейства совместно с лигой выработает принципы выбора матчей, в которых будет использоваться система во второй части сезона», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По результатам работы на тестовом матче и после консультаций с клубами и лигой РФС примет решение о возможности использования VAR на других матчах Первой лиги.

Ранее система VAR была задействована только на матчах Российской Премьер-Лиги и Пути РПЛ Кубка России.