Фернандеш: когда Роналду критикуют, он становится лучше. Молю вас продолжать в том же духе
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Полузащитник сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Ганы (3:2) прокомментировал ситуацию с критикой Криштиану Роналду.
«Я думаю, что Криштиану нравится, когда его критикуют, поэтому я молю всех вас продолжать в том же духе. Роналду становится лучшей версией себя, когда вы, ребята, делаете это.
Сыграть с ним в сборной и в клубе было мечтой, и это нечто потрясающее. Я по-прежнему делю с ним место в сборной, и для меня главное, чтобы Португалия сделала всё возможное на турнире. Потому что если мы это сделаем, то Криштиану будет счастлив, я буду счастлив и все в Португалии будут счастливы», — приводит слова Фернандеша ESPN.
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