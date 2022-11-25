Александр Сторожук высказался о возможном усилении «Краснодара» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.
«Длительное межсезонье? Это работа над ошибками, формирование состава. Межсезонье для футболистов — это нелюбимое время, для тренера — это анализ матчей. Задача — сделать каждого футболиста сильнее. Это то время, когда игроки должны расти во всём. Работа трудная, но необходимая.
На сегодняшний момент в каждой позиции требуется усиление. Два или три новых игрока нам не помешают. Останутся ли в команде легионеры? У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады», — приводит слова Сторожука «Советский спорт».
«Краснодар» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.
- 25 ноября 2022
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